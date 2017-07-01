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Теперь жители Башкирии могут оформить электронные больничные

1 июля 2017, 02:00
Соответствующий закон вступил в силу с 1 июля 2017 года.

С сегодняшнего дня, с 1 июля этого года, любой пациент находящийся на территории России, в том числе и Башкирии, может оформить вместо бумажного больничного – электронный. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Для того чтобы получить листок о временной нетрудоспособности необходимо письменное согласие пациента (в заявлении необходимо указать данные СНИЛС), сообщает Фонд социального страхования России по Башкирии.

Кроме того, начинается переход на выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности.

В Башкирии пока только шесть медицинских учреждений начали подготовку к оформлению больничных в электронном виде:

1) ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа,

2) ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА,

3) НУЗ «Дорожный центр»,

4) ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ,

5) ГБУЗ РБ Поликлиника №46,

6) ГБУЗ РБ ГКБ №18 г. Уфа.

Преимущества нового больничного в том, что сокращается бумажная волокита, снижение возможности потери документа, получение информации о выданных больничных и выплатах по ним через личный кабинет.

#Новости#Болезнь#Минздрав#Медицина#Больничный#Кристина Дейнеко#Общество
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