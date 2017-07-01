Теперь жители Башкирии могут оформить электронные больничные

С сегодняшнего дня, с 1 июля этого года, любой пациент находящийся на территории России, в том числе и Башкирии, может оформить вместо бумажного больничного – электронный. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Для того чтобы получить листок о временной нетрудоспособности необходимо письменное согласие пациента (в заявлении необходимо указать данные СНИЛС), сообщает Фонд социального страхования России по Башкирии.