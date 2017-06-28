Хамитов об акциях Башнефти: Кто продаёт курицу, которая несёт золотые яйца

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что республика не планирует продавать принадлежащий ей пакет акций Башнефти (республике принадлежит 25% плюс 1 акция компании – прим ред.).
- Кто же продаёт курицу, которая несёт золотые яйца? Я отвечу так. Действительно, за неполных два года владения пакетом в 25 процентов плюс одна акция республика уже получила более 20 млрд рублей дивидендов и благотворительной помощи. А по итогам 2017 года эта цифра достигнет 30 млрд рублей. Это огромные ресурсы, через которые мы смогли решить значимое количество вопросов в республике, - сказал Рустэм Хамитов.
Он отметил, что для республики сейчас «принципиально важным» является сохранение этого пакета, а также «продуктивное и серьёзное сотрудничество с компанией «Роснефть», помогая при этом компании «Башнефть» завоёвывать новые позиции в нефтехимии, газовой химии, нефтепереработке, решении вопросов охраны окружающей среды».
Напомним, что с 2005 по 2014 годы «Башнефть» входила в состав АФК «Система», а затем была возвращена в госсобственность. В прошлом году 50,1% акций компании приобрела «Роснефть» за 329,7 млрд руб. Башкирия получила 25% плюс 1 акцию компании. Позднее после оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".