Хамитов об акциях Башнефти: Кто продаёт курицу, которая несёт золотые яйца

- Кто же продаёт курицу, которая несёт золотые яйца? Я отвечу так. Действительно, за неполных два года владения пакетом в 25 процентов плюс одна акция республика уже получила более 20 млрд рублей дивидендов и благотворительной помощи. А по итогам 2017 года эта цифра достигнет 30 млрд рублей. Это огромные ресурсы, через которые мы смогли решить значимое количество вопросов в республике, - сказал Рустэм Хамитов.