Выплаты бывшим топ-менеджерам «Башнефти» признаны незаконными

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора республики признать незаконными ряд программ по выплатам менеджменту «Башнефти». По итогам 2016 года объем вознаграждений должен был составить около 2,7 миллиарда рублей. Производить эти выплаты компании запрещено.

Как следует из сообщения компании, незаконными признаны программы:

- о досрочной мотивации работников на 2015-2019 годы,

- о дополнительном ежегодном вознаграждении президента компании на 2015-2017 годы.

В исковом заявлении прокурора отмечено, что выплаты, предусмотренные данными программами, являются необоснованными и носят «произвольный характер». Также, по мнению истца, они свидетельствуют о «дискриминации одних работников перед другими». Бывшее руководство «Башнефти», как заявил в иске прокурор, использовало полномочия по принятию локальных нормативных актов по трудовым вопросам в целях получения личной материальной выгоды.

- Согласно исковому заявлению, при реализации условий о досрочном прекращении действия Программ, предусмотренные ими безусловные выплаты имеют характер «золотых парашютов», - говорится в сообщении. - И соответствующие нормы были включены в условия программ с целью обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату «золотых парашютов» топ-менеджерам компаний с государственным участием.

Как пояснили в пресс-службе компании, до настоящего времени совет директоров не принимал решение о выплатах по программам за 2016 год в связи с проводимым обществом аудитом. Постановление Ленинского районного суда Уфы должно быть учтено при рассмотрении данного вопроса.

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