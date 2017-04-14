Выплаты бывшим топ-менеджерам «Башнефти» признаны незаконными

Как следует из сообщения компании, незаконными признаны программы:
- о досрочной мотивации работников на 2015-2019 годы,
- о дополнительном ежегодном вознаграждении президента компании на 2015-2017 годы.
В исковом заявлении прокурора отмечено, что выплаты, предусмотренные данными программами, являются необоснованными и носят «произвольный характер». Также, по мнению истца, они свидетельствуют о «дискриминации одних работников перед другими». Бывшее руководство «Башнефти», как заявил в иске прокурор, использовало полномочия по принятию локальных нормативных актов по трудовым вопросам в целях получения личной материальной выгоды.
- Согласно исковому заявлению, при реализации условий о досрочном прекращении действия Программ, предусмотренные ими безусловные выплаты имеют характер «золотых парашютов», - говорится в сообщении. - И соответствующие нормы были включены в условия программ с целью обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату «золотых парашютов» топ-менеджерам компаний с государственным участием.
Как пояснили в пресс-службе компании, до настоящего времени совет директоров не принимал решение о выплатах по программам за 2016 год в связи с проводимым обществом аудитом. Постановление Ленинского районного суда Уфы должно быть учтено при рассмотрении данного вопроса.