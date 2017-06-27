В БСК полным ходом идут работы по модернизации оборудования

- На предприятии постоянно ведется модернизация оборудования, на всех производствах Башкирской содовой компании внедряются инновации и новейшие технологии. Проводимая реконструкция в цехе по розливу белизны – это лишь часть инвестиционной программы компании на 2017 год. Помимо этого, полным ходом идет замена колонного оборудования. В ближайшее время планируется реализовать проект по установке новой фасовочной линии в отделении очищенного бикарбоната натрия в герметичную упаковку по 25 и 40 кг, что приведет к улучшению товарного вида продукции. Наша компания целенаправленно с каждым годом увеличивает объем инвестиционных затрат, что позволяет не только удерживать лидерство в стране по производству ряда ключевых продуктов, но и успешно конкурировать с зарубежными производителями, - говорит заместитель генерального директора по технической политике БСК Федор Афанасьев.