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В БСК полным ходом идут работы по модернизации оборудования

27 июня 2017, 09:30
На предприятии близятся к завершению мероприятия по замене автоматической линии розлива белизны.

Общая стоимость проекта составит порядка 40 миллионов рублей.

Башкирской содовой компанией была проведена большая работа по подбору новейшего оборудования для цеха производства и упаковки отбеливающего средства «Белизна», сообщили на предприятии. Сейчас идет монтаж автоматической выдувной машины с устройством паризон-контроля для регулирования толщины стенок бутылки. Следующий этап мероприятий – замена полуавтоматической машины розлива на более современную, которая предусматривает рециклинг отходов, образующихся в процессе производства.

- На предприятии постоянно ведется модернизация оборудования, на всех производствах Башкирской содовой компании внедряются инновации и новейшие технологии. Проводимая реконструкция в цехе по розливу белизны – это лишь часть инвестиционной программы компании на 2017 год. Помимо этого, полным ходом идет замена колонного оборудования. В ближайшее время планируется реализовать проект по установке новой фасовочной линии в отделении очищенного бикарбоната натрия в герметичную упаковку по 25 и 40 кг, что приведет к улучшению товарного вида продукции. Наша компания целенаправленно с каждым годом увеличивает объем инвестиционных затрат, что позволяет не только удерживать лидерство в стране по производству ряда ключевых продуктов, но и успешно конкурировать с зарубежными производителями, - говорит заместитель генерального директора по технической политике БСК Федор Афанасьев.

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