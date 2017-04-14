БСК планирует направить около 15 миллионов рублей на летний отдых детей

Благодаря социальной программе Башкирской содовой компании родители детей сотрудников оплачивают лишь 10% от стоимости путёвок.

Несмотря на холодное начало лета заезд в первую лагерную смену «Спутника» был жарким - детский звонкий смех и радостные улыбки перемешались с родительским волнением. За окном июнь - прощай школа и уроки, да здравствуют каникулы!

- Плохая погода нам не помеха. Обязательно будет тепло, сможем купаться и загорать, - делятся своими эмоциями дети. – В лагере очень весело! Скучать по родителям некогда, ведь каждый день готовит нам новые встречи, интересные события и незабываемые впечатления!

- Хочется сказать большое спасибо предприятию за возможность отправить своих детей в лагерь. Средняя стоимость путёвки 22 тысячи рублей, мы, как работники компании, оплачиваем только 10% от стоимости. За эти деньги наших детей ждёт пятиразовое питание, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Компания организовала для них полноценный летний отдых, - в один голос говорят довольные родители.

Предусмотрело предприятие и совместный отдых для мам и их детей, которые смогут поправить здоровье в санатории-профилактории «Ольховка». Путёвки «Мать и дитя» пользуются большой популярностью среди семей работников БСК.