Интересная Башкирия: что можно сделать из продукции БСК

Интересные факты о продукции Башкирской содовой компании.

Башкирия в России известна как нефтяная республика. Все знают, что регион занимает лидирующие позиции в стране по добыче нефти, ее переработке и производству нефтепродуктов. При этом мало кто знает, что в Башкирии производят продукт, от которого зависит работа 61 стекольного завода, 16 химических предприятий, 13 металлургических заводов и 9 целлюлозно-бумажных комбинатов. Этим продуктом является – кальцинированная сода, которую производит «Башкирская содовая компания». Продукция предприятия обеспечивает производство 95% листового сырья, более 88% стиральных порошков и 51% стеклянной тары в России. Предприятие, расположенное в Стерлитамаке, производит 85% пищевой соды, 65% кальцинированной и 18% каустической от всего объёма отечественной соды. Медиакорсеть выяснила, что еще можно сделать из продукции БСК.