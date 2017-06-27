«Роснефть» против «Системы» - трансляция из зала суда в Уфе

14:40 - Выясняется, кто такой Розанов. Это акционер «Башнефти», один из членов Совета директоров, он принимал участие в собрании акционеров, на котором принималось решение о реорганизации компании и голосовал за реорганизацию. Он заявляет: «Считаю, что реорганизациия была проведена в полном соответствии с законодательством и была экономически целесообразной». Истцы выступили против, заявив, что ходатайство направлено на затягивание процесса. Представители «Системы» и «Системы-инвест» выступили за ходатайство.