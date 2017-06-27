«Роснефть» против «Системы» - трансляция из зала суда в Уфе

Иск в Арбитражный суд Башкирии поступил еще в начале мая. Истец («Роснефть») считает, что на такую сумму нанесен ущерб в результате реорганизации «Башнефти».
«Роснефть» не устраивает, что в ходе реорганизации «Башнефть» перестала контролировать 49 процентов капитала «Системы-инвест», владевшей акциями «Уфаоргсинтеза» и Башкирской электросетевой компании. Также в «Роснефти» считают неправомерным переход кредиторской задолженности «Системы-инвест» в 36 млрд руб перед «Башнефтью» к дочерней структуре «Башнефть-инвест». Вначале сумма иска была 106,6 млрд руб. Но после пересчета курса рубля сумма иска была увеличена до 170,6 млрд руб.
Сегодня в Уфе в 14.00 назначено продолжение процесса. До этого АФК «Система» предлагало «Роснефти» «во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтекомпании». А «Роснефть» в свою очередь обратилась в суд, который в качестве обепечительной меры по иску арестовал акции трех компаний (МТС, Медси и БЭСК), принадлежащие АФК «Система « и «Система-инвест».
Медиакорсеть ведет прямую трансляцию из зала суда.
14.00 - Началось заседание, в зале полный аншлаг.
14:10 - От «Роснефти» на суде присутствуют два представителя, от «Башнефти» - два, от минземимущества региона – один, от АФК «Система» - четыре, от «Система-инвест» - один. Какой-то человек заявил, что будет ходатайствовать о привлечении в судебный процесс в качестве третьего лица. Фамилию произнес неразборчиво, похоже на Розанов.
14:20 - Истцы заявили, что поддерживают ранее заявленные требования в полном объеме. Ответчики заявили, что представили отзывы, однако истцы их не получили.
14:30 - Представитель «Роснефти» заявил, что АФК «Система» злоупотребляет процессуальным правом. В суд поступили ходатайства о привлечении к процессу в качестве третьих лиц на стороне ответчика Алексея Кислицына, Всеволода Розанова и Феликса Евтушенкова.
14:40 - Выясняется, кто такой Розанов. Это акционер «Башнефти», один из членов Совета директоров, он принимал участие в собрании акционеров, на котором принималось решение о реорганизации компании и голосовал за реорганизацию. Он заявляет: «Считаю, что реорганизациия была проведена в полном соответствии с законодательством и была экономически целесообразной». Истцы выступили против, заявив, что ходатайство направлено на затягивание процесса. Представители «Системы» и «Системы-инвест» выступили за ходатайство.
14:48 - Судья заявила: «Суд направляется в совещательную комнату», но осталась в зале и попросила выйти всех из актового зала, где идет процесс. Истцы, ответчики и слушатели вышли в коридор.
14:55 – Пока находились в коридоре, представитель АФК «Система» пояснил, что они не знают, кто такой Кислицын. Совещание закончилось, все зашли в зал. Розанову суд отказал в ходатайстве.
15:15 - АФК и «Система-Инвест» просят привлечь Росимущество в качестве третьего лица. Основанием для этого юристы видят, то что ведомство ещё в годовом отчёте 2014 года одобрило реорганизацию компании.
15:20 - На время рассмотрения ходатайства всех вновь попросили покинуть зал.
15:25 - Рассмотрение ходатайства заняло всего пять минут, в нем отказали. Стороны и наблюдатели снова в зале.
15:29 - Ходатайство о привлечении в качестве соистца Алексея Кислицына оставлено без движения. Суд решил запросить дополнительные документы.
15:32 - Представитель АФК: У нас есть ходатайство, которое препятствует дальнейшему движению дела.
15:40 - АФК считает незаконным привлечение к делу переписки из почты топ-менеджеров Башнефти и АФК «Система», поскольку почта находилась на домене Systema.ru и эти адреса сейчас не принадлежат ни «Башнефти», ни «Роснефти». Это, на их взгляд, грубое нарушение законодательства. В связи с этим АФК обратилось в Замоскворецкий суд Москвы.
15:42 - Юристы АФК «Система» просят отложить рассмотрение дела, до завершения процесса о незаконным привлечение к делу переписки из почты топ-менеджеров Башнефти и АФК.
15:43 - Представители «Роснефти» категорически против. Они считают, что это все равно переписка «Башнефти», и это не является основанием для приостановки производства по делу. Также они настаивают, что представленная в суде переписка - это лишь одно из совокупных доказательств. Суд снова удалился в совещательную комнату.
15:50 - В ходатайстве снова отказано.
15:53 - Ходатайства закончились, суд приступил к рассмотрению иска.
15:56 - Представители «Роснефти» снова оглашают свои требования. Всё без изменений, сумма иска - 170,6 млрд рублей.
16:10 - Представители «Роснефти» продолжают настаивать, что руководство «Системы» понимало, что является недобросовестном приобретателем. Это, по мнению представителя истца, доказывается тем, что были решения судов. В 2005 году был иск от Минпрома о признании сделки ничтожной, в 2006 был иск от УФНС.
16:16 - На оглашение исковых требований и их обоснований ушло 20 минут. В дело вступают представители АФК.
16:18 - Представитель АФК: "Большая часть заявлений Роснефти свелась к поливанию грязью. Исковые требования максимально запутанные, много цифр и расчетов".
16:35 - АФК настаивает на том, что погашение акций «Башнефти» - нормальная корпоративном процедура («Роснефть» недовольна тем что их погасили, а не продали), аналогичные действия совершают и другие крупные компании. Помимо этого, АФК ссылается на устав «Башнефти», согласно которому у компании есть также объявленные акции, они точно такие же.
- Они могут в любой момент выпустить их и привлечь денежные средства, но они почему-то этого не делают, - заявил представитель «Системы».
Кроме того, АФК подчёркивает, что вместе с погашением акций также предполагался дополнительный выпуск, этот момент был запланирован и реализован в 2014 году, акций выпущено 37 млн.
16:40 - Представитель АФК заявил, что в случае удовлетворения иска возникнет не обоснованное обогащение «Башнефти». Поскольку компания получила 16,8% акций «Системы-Инвест» на общую сумму около 80 млрд рублей. Сейчас же «Башнефть» якобы хочет вернуть то, что потеряла, не предлагая при этом вернуть акции «Системы-Инвест».
16:51 - В «Системе-Инвест» считают довод о финансовых показателях, которыми «Роснефть» пытается доказать убыток от реорганизации, не обоснованным. Если в 1 квартале 2014 года чистая прибыль была 14 млрд, то во втором - 18 млрд. Помимо этого выросла стоимость акций, повысился кредитный рейтинг. Ссылку на миноритариев, которые голосовали против реорганизации, также считают не обоснованной, так как никто из них не обратился в суд.
16:52 - АФК и "Система-Инвест" настаивают на том, что им просто не дали завершить начатые процедуры, направленные на повышение экономической эффективности.
16:53 - Когда у тебя нет доказательств, пытаешься перейти на эмоции, что мы здесь и видим. Ответчики постоянно пытаются трактовать исковые требования так, как им выгодно. Мы выступаем против того что мы утратили, а взамен ничего не получили, - говорит представитель "Роснефти" об отзывах ответчиков.
16:56 - Все эти эмоции не имеют никакой доказательной базы. Относились к обществу как к своему, только доили с него, а обратно ничего не давали, - заявляет представитель "Роснефти."
17:00 - Если бы только доили, то не вкладывали бы, - заявил представитель "Системы", настаивая на том, что все действия были направлены на повышение стоимости акций компании. - В планах был вывод компании на IPO.
17:06 - Миноритарные акционеры не предъявляют иски, потому что предъявили свои акции к выкупу. Какие у них могут быть требования, - заявил представитель "Роснефти".
17:08 - Судья отложил слушание по делу, чтобы дать сторонам дела ознакомиться с документами. Следующее заседание состоится 12 июля в 14:00 по уфимскому времени.
Уже после завершения заседания представитель АФК "Система" Феликс Либ заявил журналистам, что компания планирует обжаловать арест акций, наложенный в рамках обеспечения иска.
Также во время заседания суда стало известно, что "Башнефть" подверглась хакерской атаке. Компьютеры, имеющие доступ к интернету и корпоративной сети, были заражены вирусом-вымогателем «WannaCry».