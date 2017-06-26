В Уфе за сутки ветром повалило около 40 деревьев и веток

- На каждую заявку, связанную с сообщением о падении зеленых насаждений, было обеспечено оперативное реагирование, - сообщили в администрации Уфы. - На место выезжали все необходимые городские службы, которыми было сделано все, чтобы не только минимизировать последствия непогоды, но и максимально быстро их устранить.