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В Уфе за сутки ветром повалило около 40 деревьев и веток

26 июня 2017, 13:14
Деревья падали на машины и линии электропередач.

За прошедшие сутки в Уфе зафиксировано около 40 случаев падения деревьев и веток, из них 17 случаев на автомобили, 20 - на линии электропередач, сообщается на официальном сайте администрации Уфы.

Кое-где отключилась электроэнергия, в основном - в частном жилом секторе и садовых товариществах.

- На каждую заявку, связанную с сообщением о падении зеленых насаждений, было обеспечено оперативное реагирование, - сообщили в администрации Уфы. - На место выезжали все необходимые городские службы, которыми было сделано все, чтобы не только минимизировать последствия непогоды, но и максимально быстро их устранить.

- В настоящее время электроснабжение в домах восстановлено, работы по ликвидации последствий продолжаются, - уточнили в мэрии. - Из людей никто не пострадал

- Что интересно, поваленные деревья не были старыми и подлежащими сносу, однако, порывы шквалистого ветра были такой силы, что с корнем вырвало огромное дерево по ул.Гафури,40, - добавили в администрации Кировского района Уфы. - Из - за непогоды и ветра обесточенным оказался ряд жилых домов в поселке Чесноковка, Цветы Башкирии, Мокроусово.

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