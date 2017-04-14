Ветер и дождь не помешали провести сабантуй в Стерлитамаке

Башкирская содовая компания стала главным спонсором «Сабантуя-2017» в Стерлитамакском районе.

В субботу, 3 июня, жители Стерлитамака и Стерлитамакского района отметили праздник плуга, причем он состоялся, несмотря на ни шквалистый ветер и проливной дождь.

И пусть программа праздника традиционная: сначала награждают передовиков производства, потом выступают артисты и проходят конкурсы и состязания, сабантуй по-прежнему пользуется популярностью, на него приезжают целыми семьями.

На проведение сабантуя Башкирская содовая компания по традиции выделяет сотни тысяч рублей. Это один из примеров конструктивного взаимодействия БСК с районным муниципалитетом и аграриями.

- Хорошие предприниматели благосклонны ко всему хорошему, - отметил глава администрации Стерлитамакского района Рустам Багаутдинов. – Башкирской содовой компании – отдельное спасибо за помощь в проведении праздника и большая благодарность за многолетнюю поддержку.

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