В Уфе сильный ветер сломал деревья

В результате падения деревьев никто не пострадал.

В воскресенье, 4 июня, сильный ветер в Уфе сломал деревья. Как сообщили в администрации города, случаи падения деревьев были зафиксированы на улице Цюрупы, 85 и Кирова, 128/1.

В результате никто не пострадал. В пресс-службе администрации пояснили, что коммунальные службы в настоящий момент убирают упавшие деревья.

Между тем, в социальных сетях появляются фотографии с упавшими деревьями на автомобили. Согласно информации в группе БашДТП, такие случаи были зафиксированы на улице Транспортная,50/2, на улице Миасской.

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