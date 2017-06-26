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Стало известно точное расписание чемпионата России среди спортшкол

26 июня 2017, 14:57
Он стартует в Уфе завтра, 27 июня.

Завтра, 27 июня, в Уфе стартует чемпионат России среди команд спортивных школ страны.

За звание чемпиона будут бороться 20 лучших юношеских команд России. Башкирию на турнире представляют воспитанники Школы ФК «Уфа» (тренеры Рустем Шаймухаметов и Наиль Хабибуллин).

Игры состоятся на двух стадионах в Уфе, в «Нефтянике» и «Динамо».

- Открытие турнира состоится 27 июня в 15:45 (местного времени) на стадионе «Нефтяник», приглашаем болельщиков, вход свободный, - сообщили в ФК "Уфа".

По итогам жеребьевки «Уфа» попала в группу «А», в которой её соперниками станут: «Спартак-Москва» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Академия» (Тольятти) и «Енисей» (Красноярск).

Вот полное расписание турнира.

1 тур – 27 июня (вторник)

Стадион Нефтяник

10:00 №1 Томь - Краснодар

12:00 №2 Чертаново – ФК Зенит

14:00 №3 Академия-Ротор – Енисей

16:00 Открытие турнира

16:30 №4 Уфа – Академия Тольятти

Стадион Динамо

10:00 №5 Тюмень – УОР-5

12:00 №6 Анжи - ЦСКА

14:00 №7 Академия Рамзан - Рубин

16:00 №8 Динамо – Локомотив Санкт-Петербург

2 тур – 28 июня (среда)

Стадион Нефтяник

10:00 №9 Луч-Энергия - Томь

12:00 №10 Краснодар - Чертаново

14:00 №11 Спартак – Академия-Ротор

16:00 №12 Енисей – Уфа

Стадион Динамо

10:00 №13 УОР-5 - Анжи

12:00 №14 СДЮСШОР Зенит - Тюмень

14:00 №15 Рубин - Динамо

16:00 №16 Текстильщик – Академия Рамзан

3 тур – 30 июня (пятница)

Стадион Нефтяник

10:00 №17 Чертаново - Луч

12:00 №18 ФК Зенит – Краснодар

14:00 №19 Академия Тольятти - Енисей

16:00 №20 Уфа - СпартакСтадион Динамо

10:00 №21 Анжи – СДЮСШОР Зенит

12:00 №22 ЦСКА – УОР-5

14:00 №23 Динамо - Текстильщик

16:00 №24 Локомотив Санкт-Петербург – Рубин

4 тур – 1 июля (суббота)

Стадион Нефтяник

10:00 №25 Томь – Чертаново

12:00 №26 Луч-Энергия – ФК Зенит

14:00 №27 Спартак – Академия Тольятти

16:00 №28 Академия-Ротор - Уфа

Стадион Динамо

10:00 №29 СДЮСШОР Зенит - ЦСКА

12:00 №30 Тюмень - Анжи

14:00 №31 Текстильщик – Локомотив Санкт-Петербург

16:00 №32 Академия Рамзан – Динамо

5 тур – 3 июля (понедельник)

Стадион Нефтяник

10:00 №33 Краснодар – Луч-Энергия

12:00 №34 ФК Зенит - Томь

14:00 №35 Енисей - Спартак

16:00 №36 Академия Тольятти – Академия-Ротор

Стадион Динамо

10:00 №37 ЦСКА - Тюмень

12:00 №38 УОР-5 – СДЮСШОР Зенит

14:00 №39 Локомотив Санкт-Петербург – Академия Рамзан

16:00 №40 Рубин - Текстильщик

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