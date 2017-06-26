Стало известно точное расписание чемпионата России среди спортшкол

Завтра, 27 июня, в Уфе стартует чемпионат России среди команд спортивных школ страны.
За звание чемпиона будут бороться 20 лучших юношеских команд России. Башкирию на турнире представляют воспитанники Школы ФК «Уфа» (тренеры Рустем Шаймухаметов и Наиль Хабибуллин).
Игры состоятся на двух стадионах в Уфе, в «Нефтянике» и «Динамо».
- Открытие турнира состоится 27 июня в 15:45 (местного времени) на стадионе «Нефтяник», приглашаем болельщиков, вход свободный, - сообщили в ФК "Уфа".
По итогам жеребьевки «Уфа» попала в группу «А», в которой её соперниками станут: «Спартак-Москва» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Академия» (Тольятти) и «Енисей» (Красноярск).
Вот полное расписание турнира.
1 тур – 27 июня (вторник)
Стадион Нефтяник
10:00 №1 Томь - Краснодар
12:00 №2 Чертаново – ФК Зенит
14:00 №3 Академия-Ротор – Енисей
16:00 Открытие турнира
16:30 №4 Уфа – Академия Тольятти
Стадион Динамо
10:00 №5 Тюмень – УОР-5
12:00 №6 Анжи - ЦСКА
14:00 №7 Академия Рамзан - Рубин
16:00 №8 Динамо – Локомотив Санкт-Петербург
2 тур – 28 июня (среда)
Стадион Нефтяник
10:00 №9 Луч-Энергия - Томь
12:00 №10 Краснодар - Чертаново
14:00 №11 Спартак – Академия-Ротор
16:00 №12 Енисей – Уфа
Стадион Динамо
10:00 №13 УОР-5 - Анжи
12:00 №14 СДЮСШОР Зенит - Тюмень
14:00 №15 Рубин - Динамо
16:00 №16 Текстильщик – Академия Рамзан
3 тур – 30 июня (пятница)
Стадион Нефтяник
10:00 №17 Чертаново - Луч
12:00 №18 ФК Зенит – Краснодар
14:00 №19 Академия Тольятти - Енисей
16:00 №20 Уфа - СпартакСтадион Динамо
10:00 №21 Анжи – СДЮСШОР Зенит
12:00 №22 ЦСКА – УОР-5
14:00 №23 Динамо - Текстильщик
16:00 №24 Локомотив Санкт-Петербург – Рубин
4 тур – 1 июля (суббота)
Стадион Нефтяник
10:00 №25 Томь – Чертаново
12:00 №26 Луч-Энергия – ФК Зенит
14:00 №27 Спартак – Академия Тольятти
16:00 №28 Академия-Ротор - Уфа
Стадион Динамо
10:00 №29 СДЮСШОР Зенит - ЦСКА
12:00 №30 Тюмень - Анжи
14:00 №31 Текстильщик – Локомотив Санкт-Петербург
16:00 №32 Академия Рамзан – Динамо
5 тур – 3 июля (понедельник)
Стадион Нефтяник
10:00 №33 Краснодар – Луч-Энергия
12:00 №34 ФК Зенит - Томь
14:00 №35 Енисей - Спартак
16:00 №36 Академия Тольятти – Академия-Ротор
Стадион Динамо
10:00 №37 ЦСКА - Тюмень
12:00 №38 УОР-5 – СДЮСШОР Зенит
14:00 №39 Локомотив Санкт-Петербург – Академия Рамзан
16:00 №40 Рубин - Текстильщик