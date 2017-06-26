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Даниил Квят сошел с дистанции в Гран-При Азербайджана

26 июня 2017, 09:45
Он сказал, что машина просто выключилась.

Пилот команды «Торо Росси» уфимец Даниил Квят сошел вчера, 26 июня, на 11-м круге с дистанции на Гран-При Азербайджана, сообщает «Советский спорт».

Издание цитирует слова Квята после гонки:

- Было крайне тяжело смотреть гонку, так как мне очень хотелось оказаться в гуще событий на трассе. Сегодня у меня был шанс набрать много очков, но, к сожалению, машина просто выключилась и подвела нас. До гонки уик-энд складывался отлично, я старался изо всех сил. Но когда случаются вещи, которые ты не можешь контролировать, сделать ничего нельзя.

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