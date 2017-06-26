Даниил Квят сошел с дистанции в Гран-При Азербайджана

- Было крайне тяжело смотреть гонку, так как мне очень хотелось оказаться в гуще событий на трассе. Сегодня у меня был шанс набрать много очков, но, к сожалению, машина просто выключилась и подвела нас. До гонки уик-энд складывался отлично, я старался изо всех сил. Но когда случаются вещи, которые ты не можешь контролировать, сделать ничего нельзя.