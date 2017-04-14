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Даниил Квят - один из лучших пилотов по гоночным навыкам - Франц Тост
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Daniil kvyat
Даниил Квят - один из лучших пилотов по гоночным навыкам - Франц Тост
Сегодня, 18:16СпортАзат ГиззатуллинФото: motorsport.com
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