Даниил Квят - один из лучших пилотов по гоночным навыкам - Франц Тост

Российский пилот «Формулы – 1» Даниил Квят считается одним из лучших в этом чемпионате по гоночным навыкам. Это мнение высказал Франц Тост, руководитель команды «Торо Россо», за которую выступает россиянин.

Уфимец Даниил Квят сейчас занимает 15-е место в индивидуальном зачете. После семи этапов он смог пока набрать только 4 очка, когда финишировал девятым на Гран-при Австралии и Гран-при Испании. На этапах в Китае и Канаде Квят не добирался до финиша из-за технических проблем.

- Даниилу немного не везло с этими техническими отказами. Например, в Китае у него был хороший темп, но он не смог закончить гонку из-за отказа гидравлики. Но, к примеру, в России на последних 14 кругах он был очень быстр. Квят был намного быстрее многих гонщиков, которые ехали впереди него. Мы должны дать ему лучшую технику из возможных, и тогда он справится, потому что если говорить о гоночных навыках, то он один из лучших, – сказал руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост интернет–изданию motorsport.com.