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В Стерлитамаке пройдет семейный фестиваль «Ивана Купала»

24 июня 2017, 10:42
7 июля в Стерлитамаке пройдет II Летний фестиваль семейных талантов-2017 «Ивана Купала»

В программе праздника - фестиваль семейных талантов, конкурс на лучший стилизованный костюм, мастер-классы, концертная программа и фаер-шоу, сообщает пресс-служба общественной палаты Башкирии.

К участию в Фестивале приглашаются семьи из Стерлитамака и Стерлитамакского района. Количество и возраст участников каждого семейно-творческого коллектива не ограничен. Направления творчества: вокальные, танцевальные номера, свободный жанр.

Заявки на участие принимаются до 05 июля 2017 года (включительно) по электронной почте [email protected]. Участие в фестивале бесплатное.

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