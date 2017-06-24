В Стерлитамаке пройдет семейный фестиваль «Ивана Купала»

В программе праздника - фестиваль семейных талантов, конкурс на лучший стилизованный костюм, мастер-классы, концертная программа и фаер-шоу, сообщает пресс-служба общественной палаты Башкирии.
К участию в Фестивале приглашаются семьи из Стерлитамака и Стерлитамакского района. Количество и возраст участников каждого семейно-творческого коллектива не ограничен. Направления творчества: вокальные, танцевальные номера, свободный жанр.
Заявки на участие принимаются до 05 июля 2017 года (включительно) по электронной почте [email protected]. Участие в фестивале бесплатное.