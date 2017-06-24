Рамиль Бигнов: Моим коллегам не надо прятать головы в песок

- Почему мы все время ждем, когда нам даст установку или решить за нас наши же проблемы президент России. И почему депутаты все время идут на поводу у регионального правительства, которое так неохотно выделяет деньги на рождаемость. Мы все время при возникших проблемах, прячем как страусы головы в песок. Надо же думать о будущем, о том какую страну мы оставим детям, если они конечно родятся при таком отношение демографии,