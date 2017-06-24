Рамиль Бигнов: Моим коллегам не надо прятать головы в песок

В республике падение рождаемости составило 11 %. Во время традиционной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 15 июня президент также коснулся темы демографии и сравнил нынешнюю ситуацию с ситуацией в период Великой Отечественной войны, призвав чиновников «не жадничать» в мерах по стимулированию рождаемости. В регионах засучив рукава, принялись исполнять наказы президента. Но к словам «не жадничать» по своему отнеслись в финансовом блоке правительства Башкирии. Сразу три отрицательных заключения было выдано чиновниками Белого дома на законопроекты, предложенные депутатом Госсобрания Рамилем Бигновым. Первое его предложение касалось внеочередного приема детей из многодетных семей в школы не по месту прописки. Народный избранник обосновал это тем, что много семей зарегистрированы в одном месте, а фактически проживают в другом. Однако в правительстве посчитали, что это предложение нарушают нормы федерального законодательства.
Рамиль Бигнов также предложил устранить социальное неравенство существующего порядка выплачиваемых пособий многодетным семьям. Напомним, что на сегодняшний день, семьи, в которых воспитывается 5 и более детей получают 2000 рублей на семью. По мнению депутата семьи, у которых уже 6 детей оказываются в худшем положении. Поэтому он предложил производить выплаты в размере 500 – 600 рублей на каждого ребенка. В другом пункте своего законопроекта Бигнов попросил своих коллег поддержат его в вопросе установления единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей при рождение в семье третьего и последующего ребенка. Затраты бюджета республики на указанные цели составят 500 миллионов рублей.
- В Липецкой, Челябинской, областях, Алтайской крае за третьего ребенка выплачивают по 50 тысяч рублей, а в Оренбургской, Псковской, Свердловской областях по 100 тысяч, - пояснил коллегам свою позицию депутат. – Чем мы хуже их, давайте не будем забывать, что для воспроизводства населения на одну женщину должно приходиться 2,1-2,2 ребенка. А для увеличения численности в семье должно быть трое детей. Напомню слова Владимира Путина, которые он произнес в своем Послании: нормой в России должна стать семья с тремя детьми.
Однако обсуждение в профильном комитете парламента в итоге закончилось тем, что представитель правительства в Госсобрание Александр Лихачев просил не торопиться с принятием этих предложений.
- Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено, тем более сейчас правительством рассматривается проект плана мероприятий по повышению рождаемости на 2017 – 2020 годы. Да и президент страны, сказал, что на федеральном уровне также будут приняты дополнительные меры, так что давайте не будем торопиться, - сказал господин Лихачев.
В ответ Рамиль Бигнов обвинил своих коллег по депутатскому корпусу в отсутсвии собственного мнения.
- Почему мы все время ждем, когда нам даст установку или решить за нас наши же проблемы президент России. И почему депутаты все время идут на поводу у регионального правительства, которое так неохотно выделяет деньги на рождаемость. Мы все время при возникших проблемах, прячем как страусы головы в песок. Надо же думать о будущем, о том какую страну мы оставим детям, если они конечно родятся при таком отношение демографии,
- в сердцах сказал в разговоре с политобозревателем Медиакорсети после завершения заседания профильного комитета Госсобрания Рамиль Бигнов.
С депутатом трудно не согласится. Чтобы в России в будущем появлялись новые рабочие руки, их нужно производить на свет. Чем дольше этот процесс будет откладываться, тем сложнее будет выбраться из того тяжелого положения, в котором оказалась страна. Время уповать на улучшение демографии «самотеком», за счет всплеска рождаемости в 1980-х, прошло. Уже 2016 год показал это со всей ясностью, обозначив негативные тенденции, и в этом его главный демографический итог.