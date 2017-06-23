В Башкирии капитально отремонтируют более 1000 многоквартирных домов

Однако пристального внимания требует ситуация в котельных №1 и №2 ООО «Теплосеть» в Баймакском районе. Здание и оборудование требуют срочного капитального ремонта. Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена проверка, выдано предписание по устранению нарушений. Но в установленные сроки они не были устранены. Главный федеральный инспектор взял этот вопрос под личный контроль. Злободневной остается тема задолженности организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы. Общая сумма долгов составляет почти 7 миллиардов рублей.