В Башкирии капитально отремонтируют более 1000 многоквартирных домов

Эти цифры были озвучены на совещание, который провел главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин. По словам первого заместителя министра ЖКХ Юрия Кислицина, планируется капитально отремонтировать 1202 многоквартирных домов, на эти цели потратят около 3 миллиардов рублей. Кроме того, на данный момент ведутся работы по замене лифтов внутридворовых инженерных коммуникаций теплоснабжения, утеплению фасадов, - сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии. Прошлый отопительный сезон прошел в республике в штатном режиме. Возникавшие технологические нарушения исправлялись оперативно.
Однако пристального внимания требует ситуация в котельных №1 и №2 ООО «Теплосеть» в Баймакском районе. Здание и оборудование требуют срочного капитального ремонта. Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена проверка, выдано предписание по устранению нарушений. Но в установленные сроки они не были устранены. Главный федеральный инспектор взял этот вопрос под личный контроль. Злободневной остается тема задолженности организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы. Общая сумма долгов составляет почти 7 миллиардов рублей.
В регионе продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой планируется благоустроить внутридворовые, общественные территории, парки и скверы. Правительством республики разработаны и утверждены правила предоставления и распределения средств, а также перечень получателей денежных выплат. Всего на формирование комфортной среды из федерального бюджета поступило 856 миллионов рублей, из республиканского – 178 миллионов.
- Прошу при распределении бюджета проекта внимательно отнестись к нуждам отдельно взятого города или района, услышать мнения людей, подойти к данному вопросу не формально. Мы посмотрим и проконтролируем куда и на что будет тратиться федеральный транш
, - подчеркнул Михаил Закомалдин.
В завершении главный федеральный инспектор вновь вернулся к теме организации летней оздоровительной кампании в детских лагерях. Он рекомендовал надзорным ведомствам впредь не давать разрешения на деятельность учреждениям летнего отдыха, где имеются какие-либо нарушения.