В Уфе в этом году проведут капитальный ремонт в 16 школах и 23 детсадах

Капитальный ремонт в 2017 году будет проведен в 16 столичных школах, 23 детских садах и одном учреждении дополнительного образования. В перечень работ включены ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, кровли, утепление фасадов, замена оконных блоков.

Об этом на заседании межведомственной комиссии по подготовке образовательных организаций Уфы к новому 2017-2018 учебному году рассказал начальник городского управления образования Елена Хаффазова.

По ее словам на сегодняшний день в Уфе оказывают образовательные услуги 404 образовательные организации, среди которых 120 школ, 9 центров образования, 228 детских садов и 47 учреждений дополнительного образования.

В предстояшем учебном году ожидается, что в школы пойдут 113 тысяч учащихся, что на 5 тысяч детей больше по сравнению с прошлым годом. Более 13 тысяч из них – первоклассники.

В образовательных учреждениях работают около 12 тысяч педагогических работников. Укомплектованность педагогическими кадрами по городу составляет 98%.

Главной задачей при подготовке учреждений является обеспечение безопасности. На сегодняшний день во всех учреждениях образования имеется кнопка экстренного вызова полиции (тревожная кнопка), в 84,4% учреждений - система контроля доступа (турникет, магнитный ключ, пластиковая карта и т.д.).

Кроме укрепления материально-технической базы общеобразовательными учреждениями активно ведется работа по сокращению доли обучающихся во вторую смену за счет переоборудования и проведения ремонтных работ имеющихся помещений под образовательную деятельность. Ведется строительство трех школ (микрорайоны «Коглуевский», «Дема-8» и поселок Нагаево), введение в строй которых позволит обеспечить учебными местами более 2,5 тысяч детей. Также запланировано проведение реконструкции зданий школы № 1 и гимназии № 115.

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