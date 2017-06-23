Об уходе из «Салавата Юлаева» я задумывался давно – Андрей Юртаев

Руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Андрей Юртаев сегодня разослал спортивным журналистам письмо с коротким сообщением: «Больше не работаю в «Салавате Юлаеве». Всем спасибо».
В телефонном разговоре Андрей Юртаев сообщил Медиакорсети, что его уход не вызван недавней сменой руководства в клубе.
- Решение я принял самостоятельно, - рассказал он. – Я раньше думал, что либо в это межсезонье уйду, либо в следующее. Но потом принял решение, что хватит двух сезонов (работы в клубе – прим.)
Новым руководителем пресс-службы «Салавата Юлаева» станет 32-летний воспитанник учалинской хоккейной школы Руслан Ахмедьянов, сообщает РБК-Уфа. Последнее место его работы - заместитель заведующего отделом по освещению деятельности органов государственной власти Управления пресс-службы и информации. Руслан Ахмедьянов свое новое назначение подтвердил.