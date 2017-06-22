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В Уфе студент, которого за митинг хотели выгнать из училища, сдал экзамены

22 июня 2017, 09:45
Ситуация, которая произошла в Уфимском училище искусств - разрешилась.

Вчера, 21 июня, студент третьего курса Уфимского училища искусств Тамерлан Миннемухаметов успешно пересдал экзамены.

Напомним, о нем заговорили после того, как в СМИ и в соцсетях появилась информация о том, что студента хотят выгнать из училища за его участие в митинге оппозиции. Якобы у отличника появились проблемы со сдачей экзаменов.

После визита главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в Уфу (19 июня) и беседы его с Хамитовым, во время которой он задал вопрос о судьбе студента, ситуация разрешилась. Теперь парень сможет продолжить обучение.

На вопрос о том, что же толкнуло Тамерлана пойти на митинг, он ответил следующее:

- На митинг меня толкнуло именно то, что я человек с активной гражданской позицией и в первую очередь беспокоюсь за своих друзей и товарищей. Я буду продолжать отстаивать права студентов. Мне всегда хочется помогать окружающим и делать мир лучше. Я готов пожертвовать своей будущей карьерой ради этого.

- В какой обстановке прошла пересдача?

- Всё прошло спокойно, не было никаких замечаний. На мой взгляд, сыграл я не очень хорошо, сказалось волнение, но в целом, с оценкой, которую мне поставили, я согласен.

- Твои действия, если бы всё-таки пришлось покинуть училище?

- Думаю, что продолжил бы добиваться своих целей и для этого направился бы в другое училище или занялся бизнесом.

- Как ты отреагировал, когда услышал своё имя на встрече с Венедиктовым?

- Честно говоря, был в шоке и не мог поверить. Большое спасибо журналистам, Венедиктову и вообще всем, кто способствовал разрешению этого инцидента.

- Из всей ситуации, что больше всего огорчило тебя?

- Больше всего я расстроился из-за того, что мой товарищ Салават Шарипов забрал документы из училища. Это очень способный и творческий человек, жаль, что всё так вышло. Я всё-таки надеюсь, что он вернётся.

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