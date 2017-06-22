В Уфе студент, которого за митинг хотели выгнать из училища, сдал экзамены

- На митинг меня толкнуло именно то, что я человек с активной гражданской позицией и в первую очередь беспокоюсь за своих друзей и товарищей. Я буду продолжать отстаивать права студентов. Мне всегда хочется помогать окружающим и делать мир лучше. Я готов пожертвовать своей будущей карьерой ради этого.