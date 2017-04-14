Рустэм Хамитов о студентах училища искусств: Не надо никого выгонять

Сегодня глава Башкирии во время интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову прокомментировал скандальную ситуацию в Уфимском училище искусств.

― Я противник таких крайних методов. Ребята должны учиться. Не надо никого выгонять. Сегодня этих молодых людей трогать просто не нужно. Им можно и жизнь искалечить – раз, и, во-вторых, настроить против себя таким образом, что уже ничего не поможет с точки зрения убеждения и всего остального. Я считаю, что эти ребята должны учиться, и пусть они учатся. И я возьму по вашей просьбе ситуацию под контроль,