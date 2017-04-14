Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
Рустэм Хамитов о студентах училища искусств: Не надо никого выгонять
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
19366326 933467010126105 6488197259684650892 n
Рустэм Хамитов о студентах училища искусств: Не надо никого выгонять
Сегодня, 18:19ПолитикаАзат ГиззатуллинФото: Максим Курников
Читайте
также
Житель Башкирии придумал, как спасти тысячи жизней при ДТП
В Башкирии могут оштрафовать за приготовление шашлыка на дачном участке
Здоровье пациента – высшая награда для врача?