Рустэм Хамитов о студентах училища искусств: Не надо никого выгонять

По утверждению студентов, администрация учебного заведения притесняет оппозиционно настроенных ребят за их особое мнение и участие в митингах.
Наш коллега озвучил в эфире, что директор училища Владимир Белов начал выжимать этих студентов, выгонять из учебного заведения
― Я противник таких крайних методов. Ребята должны учиться. Не надо никого выгонять. Сегодня этих молодых людей трогать просто не нужно. Им можно и жизнь искалечить – раз, и, во-вторых, настроить против себя таким образом, что уже ничего не поможет с точки зрения убеждения и всего остального. Я считаю, что эти ребята должны учиться, и пусть они учатся. И я возьму по вашей просьбе ситуацию под контроль,
- сказал Рустэм Хамитов в эфире «Эха Москвы». Он также пообещал встретиться с ребятами и пообщаться с ними.