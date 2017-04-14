Главный редактор «Эха Москвы» в Уфе: Десять высказываний Венедиктова

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов провел встречу со слушателями.

Сегодня, 19 июня, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов побывал в Уфе. Он провел за день несколько встреч, в том числе в первой половине дня - с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и вечером – с радиослушателями. На встречу с Венедиктовым в центр развития городских проектов в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» пришло несколько десятков человек. Медиакорсеть приводит десять наиболее запомнившихся высказываний Алексея Венедиктова.

Как вы доказываете, что вы не агенты Госдепа?

- Мы никак это не доказываем. У нас всё публично, всё слышно в эфире. Кто-то говорит, что мы агенты Госдепа, кто-то – что мы агенты Газпрома. Мы – ваши агенты, на самом деле.

О ситуации в Уфимском училище искусств

- Я был вынужден вмешаться, узнав про студента, которого выталкивали из училища искусств. Я сделал то, что должна делать пресса: сказал в эфире, что задам вопрос Хамитову, задал его, ответ вы может уже услышали или прочитали на нашем сайте, и как только что я узнал: ему (студенту Тимербулату, которого хотели выгнать из УГИИ за участие в митинге – прим.) разрешили пересдать. Хамитов сказал, что он поговорит с молодыми ребятами, и они должны учиться. Но до сегодняшнего дня я не знал, что существует такое училище. Я узнал про это из Твиттера, кто-то из Москвы написал в мою ленту про этого парня.

О позиции «Эха Москвы» в отношениях с властью и партиями

- Мыне передаем бумаги власти (Путину, Трампу, Обаме). Мы не являемся почтальонами. Мы можем публично задавать вопросы, не зная правильного ответа. Тем более что все проблемы всегда имеют две стороны.

- Мы не палочка-выручалочка. Мы просто задаем вопросы от вашего имени и передаем ответы с их стороны. Мы никогда никого не поддерживали на выборах, и мы – не политическая партия – это наша принципиальная позиция.

О вопросах Рустэму Хамитову

- Мы распечатали все ваши вопросы и нам обещали в течение 3-4 дней на них ответить, и мы опубликуем ответы на сайте «Эха Москвы». А завтра утром в уфимском эфире будет отдельное интервью с ним на башкирские темы, Максим (Курников – главный редактор «Эхо Москвы» в Уфе -прим.) специально с главой Башкирии минут 20 разговаривал.

О том, отказывают ли губернаторы Венедиктову в интервью

- Напрямую - нет. И они занятые люди, в Оренбурге, например, губернатор был в Китае. Но у меня с этим проблем нет. Бывают пугливые губернаторы. Но пугливые губернаторы в России долго не выживают.

О том, почему журналисты «Эха Москвы» никогда не извиняются лично

- Журналистам у нас запрещено извиняться. У нас такое правило. За их ошибки и косяки отдуваюсь я, как главный редактор. Почему? Они должны чувствовать себя свободными. Если они начнут сами извиняться, то потом у них возникнет чувство самоцензуры.

О том, что ждет Россию в марте 2018 года

- Мне кажется, что Владимир Владимирович (Путин – прим.) пойдет и выиграет. Вся интрига выборов в том, будут ли допущены все возможные участники, которые имеют реальную поддержку. Что же касается того, как будут считать…. Давайте не будем хитрить. Я возглавлял штаб наблюдения на выборах в Москве в 2013 году. Я вас уверяю, что было подсчитано всё – до бюллетеня. Я не дал украсть ни один голос. Ну может быть, только в Новой Москве – но это не повлияло на исход выборов. Надо признать, что большинство людей в стране поддерживает внешнюю политику нынешнего руководства, не обращая внимания на внутреннюю – это факт.

Но мы тогда так решили вопрос: пришли к студентам и сказали, что нам в беспартийный штаб нужны волонтеры, чтобы не украли голоса, и так это решили.

- Есть ли шанс стране «вырулить» путем выборов, или все закончится дворцом или площадью (внутренним переворотом или бунтом – прим.)?

- Возможно всё. Всё очень быстро меняется. Еще три месяца назад мы не думали, что молодежь массово выйдет на улицы. Никто не верил, никто не думал, включая тех, кто её призывал. 26 марта и 12 июня переменили ситуацию. Поэтому я всегда оптимистичен, и как говорит мой 16-летний сын говорит: «Ты чего волнуешься? Мы все – предсмертны».

О государстве

- Государство - это Левиафан, неповоротливый, тяжелый, с разными мозгами в разных частях тела, думает разными частями тела.

- Есть ли такой человек, журналист, которому бы вы охотно дали интервью?

- Я ненавижу журналистов! Какое интервью?

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