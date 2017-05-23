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Posted 23 мая 2017, 04:51

Published 23 мая 2017, 04:51

Modified 17 октября 2022, 19:05

Updated 17 октября 2022, 19:05

Ирек Ялалов: Надо бороться с «серыми зарплатами» и должниками по аренде

23 мая 2017, 04:51
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил подчиненным активизировать работу по пополнению городской казны. Для этого, по его мнению, необходимо прежде всего бороться с «серыми зарплатами» и должниками по аренде.

Ирек Ялалов сегодня на оперативке в мэрии подчеркнул, что необходимо контролировать, платят ли предприниматели своим работникам «белые зарплаты», так как это существенно увеличивает поступление денег в городской бюджет. В этом плане он поручил усилить работу с федеральными надзорными органами. Активнее, по его словам, нужно работать и по взысканию долгов по аренде.

- Мы очень идем бизнесу навстречу, во многих вопросах, - отметил Ялалов. - Но когда предприниматель является злостным неплательщиком, мы будем жестко администрировать. Другого выхода у нас нет.

Глава администрации подчеркнул, что в Уфе арендная плата - одна из самых низких. Между тем, многие предприниматели не платят даже этого. При этом, например, в торговых центрах, в основном продаются товары не местного производства.

- Если наш производитель не может попасть в эти центры, то зачем мы тогда их строили, - возмутился Ялалов. - Понятно, что для горожан. Но, с другой стороны, страдает бюджет.

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#Наталья Кузнецова#Город#Новости#Уфа#Ирек Ялалов#Доходы
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