Ирек Ялалов: Надо бороться с «серыми зарплатами» и должниками по аренде

Posted 23 мая 2017, 04:51
Published 23 мая 2017, 04:51
Modified 17 октября 2022, 19:05
Updated 17 октября 2022, 19:05
Ирек Ялалов сегодня на оперативке в мэрии подчеркнул, что необходимо контролировать, платят ли предприниматели своим работникам «белые зарплаты», так как это существенно увеличивает поступление денег в городской бюджет. В этом плане он поручил усилить работу с федеральными надзорными органами. Активнее, по его словам, нужно работать и по взысканию долгов по аренде.
- Мы очень идем бизнесу навстречу, во многих вопросах, - отметил Ялалов. - Но когда предприниматель является злостным неплательщиком, мы будем жестко администрировать. Другого выхода у нас нет.
Глава администрации подчеркнул, что в Уфе арендная плата - одна из самых низких. Между тем, многие предприниматели не платят даже этого. При этом, например, в торговых центрах, в основном продаются товары не местного производства.
- Если наш производитель не может попасть в эти центры, то зачем мы тогда их строили, - возмутился Ялалов. - Понятно, что для горожан. Но, с другой стороны, страдает бюджет.