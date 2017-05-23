Ирек Ялалов: Надо бороться с «серыми зарплатами» и должниками по аренде

Ирек Ялалов сегодня на оперативке в мэрии подчеркнул, что необходимо контролировать, платят ли предприниматели своим работникам «белые зарплаты», так как это существенно увеличивает поступление денег в городской бюджет. В этом плане он поручил усилить работу с федеральными надзорными органами. Активнее, по его словам, нужно работать и по взысканию долгов по аренде.