В Уфе проспект Октября помыли шампунем

- Одни выразили негодование по поводу того, что все работы ведутся именно на этой улице. Этот намек был направлен на то, что подобные нововведения должны касаться всего города, а не только улицы, на которой планируют провести парад, - говорится в сообщении. - Другие обратили внимание на колейность самого Проспекта, по которому теперь скользить станет еще «приятней».