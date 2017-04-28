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Posted 28 апреля 2017, 09:20

Published 28 апреля 2017, 09:20

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Уфе проспект Октября помыли шампунем

28 апреля 2017, 09:20
Сюжет
Весна в Башкирии
В социальных сетях сегодня появились фотографии проспекта Октября, которые коммунальщики помыли пенящейся жидкостью. Некоторые жители города остались этим недовольны.

Фотографии из социальных сетей разместил сайт ufa-room.ru

- Одни выразили негодование по поводу того, что все работы ведутся именно на этой улице. Этот намек был направлен на то, что подобные нововведения должны касаться всего города, а не только улицы, на которой планируют провести парад, - говорится в сообщении. - Другие обратили внимание на колейность самого Проспекта, по которому теперь скользить станет еще «приятней».

Также, как сообщает сайт, пользователи остались недовольны тем, что на проспекте отсутствуют разметки.

#Наталья Кузнецова#Город#Весна в Башкирии#Новости#Уфа#Коммунальное хозяйство
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