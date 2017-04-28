В Уфе проспект Октября помыли шампунем

Posted 28 апреля 2017, 09:20
Published 28 апреля 2017, 09:20
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
- Одни выразили негодование по поводу того, что все работы ведутся именно на этой улице. Этот намек был направлен на то, что подобные нововведения должны касаться всего города, а не только улицы, на которой планируют провести парад, - говорится в сообщении. - Другие обратили внимание на колейность самого Проспекта, по которому теперь скользить станет еще «приятней».
Также, как сообщает сайт, пользователи остались недовольны тем, что на проспекте отсутствуют разметки.