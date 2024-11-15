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Коммунальное хозяйство

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В Башкирии переплачивают треть за капремонт
15 ноября, 06:50
Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации
Признанный аварийным объект культурного наследия должны были расселить еще два года назад, но этого так и не произошло. Более того, из-за активно ведущейся в районе застройки жильцы дома оказались отрезаны от канализационной системы.
28 марта, 07:40
На строительство снегоплавильной установки в Уфе выделят до 135 млн рублей
Закупку осуществляет Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы.
15 марта, 08:41
Угроза безопасности: мэр сделал важно заявление для уфимцев
Помочь в устранении потенциально опасных ситуаций можно несколькими способами.
12 февраля, 03:38
2023
Куда обращаться уфимцам, если во дворе сугробы и гололёд?
Зима близко.
27 ноября 2023, 15:13
«Закрывайте эту историю»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в Уфе
Проблемы с отоплением в жилых домах вновь обсуждались на оперативном совещании в правительстве республики.
7 ноября 2023, 08:04
«Широка река, глубока река»: уфимка пожаловалась на потоп в центре города
По улице Революционной в Уфе из-под земли бьет поток воды, однако, по словам местных жителей, коммунальные службы не спешат устранять протечку
21 июля 2023, 06:35
2022
Отмыть улицу от зимы: когда Уфе получится очистить улицы от пыли?
6 мая 2022, 06:39
2019
Ильнур Идиятуллин: Работа по содержанию Уфы в порядке производится круглосуточно
08.26 - администрация города Уфы.
20 июня 2019, 03:27
Администрация Уфы закупает машины для уборки города на 86 млн рублей
19 марта 2019, 09:35
Башкирия выделит 510 млн руб. инвестору на обновление сетей в Уфимском районе
АО «Республиканская коммунальная компания» должна будет модернизировать системы водоснабжения и водоотведения.
26 февраля 2019, 07:57
Штурм БашРТС в Уфе: Что случилось с «платежками» на воду и отопление
11 января 2019, 08:17
2018
Насколько в Уфе с 1 июля вырастет стоимость коммунальных услуг
20 июня 2018, 04:34
2017
Насколько подорожали ЖКУ в Башкирии и куда пойдут собранные деньги
2 августа 2017, 10:50

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