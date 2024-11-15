Коммунальное хозяйство

Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации

Признанный аварийным объект культурного наследия должны были расселить еще два года назад, но этого так и не произошло. Более того, из-за активно ведущейся в районе застройки жильцы дома оказались отрезаны от канализационной системы.