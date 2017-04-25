mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе сегодня будут ездить автобусы до Южного и Северного кладбищ

25 апреля 2017, 11:10
Сегодня православные верующие отмечают Радоницу. В день поминовения всех усопших принято ездить на кладбище, навещать могилы родных и близких. В связи с этим ГУП «Башавтотранс» организует движение автобусов по специальным маршрутам до Южного и Северного кладбищ Уфы.

Об организации спецмаршрутов сообщила администрация города.

До Южного кладбища можно будет доехать с остановок «Округ Галле» и «БГУ», а до Северного кладбища «Тимашево» - с остановок ДК «УМПО» и «Колхозный рынок».

По маршруту «ДК УМПО-п.Тимашево» будут работать 18 автобусов марки Нефаз, время работы маршрута с 8 до 20.00, интервал движения 7-10 минут.

По маршруту «Колхозный рынок – п. Тимашево» будут работать 16 автобусов марки Неваз, время работы маршрута с 8 до 20.00, интервал движения 7-10 минут.

По маршруту «Округ Галле –Южное кладбище» будут работать 26 автобусов марки Нефаз, время работы маршрута с 8 до 18.00, отправление по наполняемости.

По маршруту «БГУ-Южное кладбище» будут работать 6 автобусов марки Нефаз, время работы маршрута с 8 до 18.00, отправление по наполняемости.

Материалы по теме
16 апреля Уфу зачистятВладимир Путин: «Пасха укрепляет веру в высокие духовные идеалы»В России понедельник после Пасхи может стать выходным
#Новости#Расписание#Уфа#Общественный транспорт#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48