В Уфе сегодня будут ездить автобусы до Южного и Северного кладбищ

Сегодня православные верующие отмечают Радоницу. В день поминовения всех усопших принято ездить на кладбище, навещать могилы родных и близких. В связи с этим ГУП «Башавтотранс» организует движение автобусов по специальным маршрутам до Южного и Северного кладбищ Уфы.