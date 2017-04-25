В Уфе сегодня будут ездить автобусы до Южного и Северного кладбищ

Об организации спецмаршрутов сообщила администрация города.
До Южного кладбища можно будет доехать с остановок «Округ Галле» и «БГУ», а до Северного кладбища «Тимашево» - с остановок ДК «УМПО» и «Колхозный рынок».
По маршруту «ДК УМПО-п.Тимашево» будут работать 18 автобусов марки Нефаз, время работы маршрута с 8 до 20.00, интервал движения 7-10 минут.
По маршруту «Колхозный рынок – п. Тимашево» будут работать 16 автобусов марки Неваз, время работы маршрута с 8 до 20.00, интервал движения 7-10 минут.
По маршруту «Округ Галле –Южное кладбище» будут работать 26 автобусов марки Нефаз, время работы маршрута с 8 до 18.00, отправление по наполняемости.
По маршруту «БГУ-Южное кладбище» будут работать 6 автобусов марки Нефаз, время работы маршрута с 8 до 18.00, отправление по наполняемости.