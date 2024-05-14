Пьяный водитель задавил школьника в Уфе

На место ДТП выехали автоинспекторы. Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За это на него составлен административный протокол. Отказ от прохождения тестирования приравнивается к езде в нетрезвом виде. Водителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.