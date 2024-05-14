Пьяный водитель задавил школьника в Уфе

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Дорожная авария произошла на улице Кольцевой в Уфе около 21:00 в понедельник, 13 мая. Как сообщает Госавтоинспекция Уфы, 25-летний водитель «Киа Оптима» наехал на школьника напротив дома №128 по улице Кольцевая, когда ехал в сторону улицы Кремлевской. Школьник там переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Подросток получил травмы, его госпитализировали.
На место ДТП выехали автоинспекторы. Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За это на него составлен административный протокол. Отказ от прохождения тестирования приравнивается к езде в нетрезвом виде. Водителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
По факту ДТП ведется расследование.