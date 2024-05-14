Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» получил приз «За верность хоккею»

Отмечается, что Бирюков стал рекордсменом лиги игроком, сыграв в КХЛ более тысячи матчей. В состав «Салавата Юлаева» хоккеист вошел в 2020 году. За четыре сезона он провёл более двухсот матчей, где набрал 21 (2+19) очко.