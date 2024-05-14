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Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» получил приз «За верность хоккею»

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» получил приз «За верность хоккею»

14 мая 2024, 05:05
Фото: hcsalavat.ru
Экс-защитник Евгений Бирюков получил награду на закрытии сезона 2023/24, информирует пресс-служба хоккейного клуба.

Бывший защитник, а ныне тренер уфимского клуба Евгений Бирюков был награжден призом «За верность хоккею» им. С. Гимаева. Вручение состоялось в понедельник, 13 мая, в рамках закрытия сезона КХЛ в подмосковной Барвихе.

Вместе с ним номинантами на престижную награду стали защитник «Салавата Юлаева» Панин и крайний нападающий ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) Широков.

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Отмечается, что Бирюков стал рекордсменом лиги игроком, сыграв в КХЛ более тысячи матчей. В состав «Салавата Юлаева» хоккеист вошел в 2020 году. За четыре сезона он провёл более двухсот матчей, где набрал 21 (2+19) очко.

За свою спортивную карьеру хоккеист неоднократно становился призером чемпионатов России и мира. Кроме того, он является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Как сообщал Mkset, ранее Бирюков анонсировал завершение игровой карьеры, вскоре стало известно, что он присоединился к тренерскому штабу клуба.

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