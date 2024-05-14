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Участнику избиения подростков в Башкирии не помогла воинская медаль за доблесть

Участнику избиения подростков в Башкирии не помогла воинская медаль за доблесть

14 мая 2024, 06:12
Фото: mkset.ru

Участнику избиения подростков в Башкирии не помогла воинская медаль за доблесть

Суд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил Вадима Габдуллина за решеткой, сообщил его адвокат.

Верховный суд Башкирии отклонил ходатайство защиты Вадима Габдуллина о необходимости снять с него арест на время следствия по делу об избиении подростков в Иглино в Республике Башкортостан, сообщил прессе адвокат фигуранта уголовного дела Роман Петров. Апелляция защиты была основана на том факте, что Вадим Габдуллин имеет госнаграду и медаль Министерства обороны России «За воинскую доблесть».

Вадим Габдуллин, 20-летний сын предпринимателя Рауфа Габдуллина, вместе с отцом и его приятелем стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с побоями. Всех троих суд в апреле заключил под стражу на два месяца по ходатайствам следствия. Каждому из них грозит до семи лет заключения.

Напомним, по версии следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель Toyota Land Cruiser Рауф Габдуллин из-за ничтожного повода инициировал конфликт с подростками. Завязалась потасовка. Стороны конфликта винят в драке друг друга. Пострадавший в конфликте 17-летний подросток был госпитализирован.

Арестованные мужчины заявляли апелляции на постановления о мере пресечения, но безрезультатно. Рауф Габдуллин даже заявлял о намерении искупить свою вину на СВО.

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