Участнику избиения подростков в Башкирии не помогла воинская медаль за доблесть

Вадим Габдуллин, 20-летний сын предпринимателя Рауфа Габдуллина, вместе с отцом и его приятелем стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с побоями. Всех троих суд в апреле заключил под стражу на два месяца по ходатайствам следствия. Каждому из них грозит до семи лет заключения.