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В Уфе на установку пешеходных ограждений у школ выделят 11 миллионов

24 апреля 2017, 14:11
Сооружения установят также у детских садов.

В Уфе в этом году на установку пешеходных ограждений вблизи школ и дошкольных учреждений выделят 11,1 млн руб. Как сообщили в пресс-службе администрации, эта сумма самая высокая среди городов России, где реализуется программа «Повышение безопасности дорожного движения 20113-2020 годах».

Всего планируется установить ограждения общей протяженностью 3955 погонных метров у 12 образовательных учреждений.

С 2015 по 2016 годы в Уфе в рамках этой программы в Уфе у 20 школ были установлены светофоры, а также они были оборудованы «искусственными неровностями из полимерных материалов».

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#Новости#Уфа#Детский сад#Школа#Ольга Корзик#Город
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