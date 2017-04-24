В Уфе на установку пешеходных ограждений у школ выделят 11 миллионов

В Уфе в этом году на установку пешеходных ограждений вблизи школ и дошкольных учреждений выделят 11,1 млн руб. Как сообщили в пресс-службе администрации, эта сумма самая высокая среди городов России, где реализуется программа «Повышение безопасности дорожного движения 20113-2020 годах».
Всего планируется установить ограждения общей протяженностью 3955 погонных метров у 12 образовательных учреждений.
С 2015 по 2016 годы в Уфе в рамках этой программы в Уфе у 20 школ были установлены светофоры, а также они были оборудованы «искусственными неровностями из полимерных материалов».