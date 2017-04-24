В Башкирии начало новой недели будет дождливым

По данным Башгидромета, начало новой рабочей недели в Башкирии будет дождливым.
Так, сегодня, 24 апреля днем в республике дождь. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем +8 +13°, по юго-востоку до + 18°.
Во вторник, 25 апреля, ночью и днем дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +9 +14°.
К среде погодные условия, по данным синоптиков, должны улучшиться. Дождь будет только в отдельных районах республики. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем + 8 +13°.