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В Башкирии начало новой недели будет дождливым

24 апреля 2017, 08:29
Ожидается, что погодные условия улучшатся к среде.

По данным Башгидромета, начало новой рабочей недели в Башкирии будет дождливым.

Так, сегодня, 24 апреля днем в республике дождь. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем +8 +13°, по юго-востоку до + 18°.

Во вторник, 25 апреля, ночью и днем дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +9 +14°.

К среде погодные условия, по данным синоптиков, должны улучшиться. Дождь будет только в отдельных районах республики. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем + 8 +13°.

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