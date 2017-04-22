«Уфа» - ЦСКА: как проходила игра 21 апреля

Фотографы Кирилл Пенкин и Валерий Шахов предоставили свои снимки с матча «Уфа» - ЦСКА, который прошел на домашнем стадионе «Нефтяник» 21 апреля.
Игра была полна драматических моментов. Уже в самом начале матча вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на подступах к штрафной сбил нападающего уфимцев Фатаи, за что и получил желтую карточку.
Борьба шла на каждом участке поля.
Дмитрий Стоцкий заработал пенальти, правда, Иван Пауревич не смог пробить Акинфеева.
А вот вратарь «Уфы» Беленов не смог отстоять матч всухую, хотя не раз выручал команду. Армейцы забили в ворота «Уфы» два безответных мяча.