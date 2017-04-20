Суд по главе района в Башкирии: Потерпевшие отказались от своих претензий

- Конечно, этот процесс носит несколько политический характер, - заявил Медиакорсети собеседник, - и, возможно, что судья не захочет выступать с таким частным определением, чтобы прокуратура возбудила дело о даче ложных показаний. В моей практике суды на 99% принимали во внимание при вынесении приговора те показания, которые были даны в ходе следствия. Ведь тогда свидетелей и потерпевших не раз предупреждали об ответственности за дачу ложных показаний. И тот факт, что они отказались от своих показаний, вполне может послужить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении них.