Маломобильных граждан в период паводка в Уфе эвакуируют в больницы

В Калининском районе - это больницы № 12 и № 13, здесь всех маломобильных граждан уже госпитализировали. Как отметили чиновники, люди охотно соглашаются на такой вариант, так как им бывает достаточно затруднительно попасть на лечение из-за высокой заполненности больниц.