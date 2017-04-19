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Маломобильных граждан в период паводка в Уфе эвакуируют в больницы

19 апреля 2017, 09:26
Для них в больницах каждого района города зарезервированы места.

На время паводка горожан направят в больницы на лечение.

Как сообщил журналистам начальник управления гражданской защиты Расим Абдуллин, в частности в Кировском районе города создан резерв в четырех лечебных организациях. Это республиканский госпиталь ветеранов войн, больница скорой медицинской помощи, кардиологической диспансер и роддом № 4.

В Калининском районе - это больницы № 12 и № 13, здесь всех маломобильных граждан уже госпитализировали. Как отметили чиновники, люди охотно соглашаются на такой вариант, так как им бывает достаточно затруднительно попасть на лечение из-за высокой заполненности больниц.

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