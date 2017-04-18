Уфе нужны крупные операторы пассажирских перевозок - Ялалов

- Даже метро во всем мире считается рентабельным только для городов с населением свыше 5 млн человек. Мы достаточно серьезно изучаем нормативно-правовую документацию, имеем очень широкие контакты с коллегами с других городов, и очень много мифов и заблуждений как по снегу, так и по этой теме. Мы считаем, что нужно создать мощного транспортного перевозчика. Город это сделать не в состоянии в связи с экономической ситуацией. Дело в том, что межбюджетный процесс выстроен так, что, несмотря на то, что большую долю налогов и налоговых платежей собирает город Уфа, нам остается немного, - подчеркнул сити-менеджер.