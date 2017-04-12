В Башкирии ежегодный турпоток может вырасти до 2,5 миллиона человек

Для этого эффективнее сосредоточиться на самых востребованных видах туризма, в числе которых активный отдых, горные лыжи, санаторно-курортный и экскурсионный туризм. Об этом председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов рассказал на заседании президиума правительства Башкирии. В перспективе за 3 года предполагается довести ежегодный турпоток до 2,5 млн человек. Весьма важно использование интернет-технологий, что позволяет донести информацию до самых отдаленных уголков страны.
- По оценкам экспертов, работа со специализированными порталами и соцсетями в туристической сфере приносит до 7 процентов реальных туристов. Учитывая, что охват аудитории в соцсетях может насчитывать десятки тысяч пользователей, это достаточно большое количество реальных туристов,
– сообщил Вячеслав Гилязитдинов.