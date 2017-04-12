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В Башкирии ежегодный турпоток может вырасти до 2,5 миллиона человек

12 апреля 2017, 11:33
Туристская инфраструктура региона уже сегодня способна обслуживать как минимум в 1,5 раза больше существующего потока туристов.

Для этого эффективнее сосредоточиться на самых востребованных видах туризма, в числе которых активный отдых, горные лыжи, санаторно-курортный и экскурсионный туризм. Об этом председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов рассказал на заседании президиума правительства Башкирии. В перспективе за 3 года предполагается довести ежегодный турпоток до 2,5 млн человек. Весьма важно использование интернет-технологий, что позволяет донести информацию до самых отдаленных уголков страны.

- По оценкам экспертов, работа со специализированными порталами и соцсетями в туристической сфере приносит до 7 процентов реальных туристов. Учитывая, что охват аудитории в соцсетях может насчитывать десятки тысяч пользователей, это достаточно большое количество реальных туристов,

– сообщил Вячеслав Гилязитдинов.

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#Новости#Туризм#Азат Гиззатуллин#Экономика
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