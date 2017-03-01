В Уфе в одном из дворов Черниковки мусор не вывозят неделями

Как раз сегодня пресс-служба администрации города сообщила, что в городе совершенствуется система обращения с отходами. В частности для сбора бытового и крупногабаритного мусора в Уфе организовано 2 160 контейнерных площадок, также установлено почти 16 тысяч контейнеров средней и малой вместимости. Для раздельного сбора ПЭТ-тары на территории всех районов города установлено 310 сетчатых модулей. В мэрии также подчеркивают, что за три года удалось создать полноценную систему сбора опасных ртутьсодержащих отходов.