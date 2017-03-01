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В Уфе в одном из дворов Черниковки мусор не вывозят неделями

1 марта 2017, 16:06
Администрация города в это время отчитывается о совершенствовании системы обращений с отходами.

Городских коммунальщиков просят убрать мусор во дворе дома на ул. Шумавцова, 21. По словам одного из местных жителей, обратившегося в администрацию города, отходы лежат здесь неделями.

- В год экологии мусор лежит неделями, ужасная вонь , люди за что платят деньги в виде налогов? – пишет заявитель в жалобе. - Мусор как снег не растает, его нужно увозить. Примите меры, пожалуйста!

Как раз сегодня пресс-служба администрации города сообщила, что в городе совершенствуется система обращения с отходами. В частности для сбора бытового и крупногабаритного мусора в Уфе организовано 2 160 контейнерных площадок, также установлено почти 16 тысяч контейнеров средней и малой вместимости. Для раздельного сбора ПЭТ-тары на территории всех районов города установлено 310 сетчатых модулей. В мэрии также подчеркивают, что за три года удалось создать полноценную систему сбора опасных ртутьсодержащих отходов.

#Новости#Экология#Фотофакт#Город#Денис Объедкин
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