Села батарейка. В матче с «Витязем» «Салавату» не хватило энергии

Голевая перестрелка осталась за Подольском.

Привыкайте к хоккею с пустыми трибунами Вторая волна коронавируса смыла остававшиеся проценты посещаемости подмосковных арен — как минимум ближайшие домашние встречи «Витязь» будет проводить без зрителей. Это означает игру в тишине, прерываемой перекрикиванием игроков на льду и командами тренеров. Многие игроки от такого давно отвыкли. На детском и молодежном уровне редко много людей на стадионах, но всегда есть активные, и это тоже часть атмосферы, это тоже может мотивировать. «Витязь» выводил на табло участников зум-конференции (удаляя болельщиков «Салавата», что их не красит), включал записи кричалок, но это не то. Photo: «Витязь» «Как „предсезонка“. Не чувствуется, что матч регулярного чемпионата» — говорил защитник хозяев Юрий Паутов в первом перерыве. «Всегда интереснее играть со зрителями, даже когда они болеют против тебя» — отметил после матча «юлаевский» нападающий Артем Пименов. Во время игры хоккеисты сконцентрированы на ближайшем действии, внимание обращено на шайбу, партнеров, соперника. Конечно, никто не думает «что-то на третьем секторе людей мало», когда возле него соперник закрывает спиной шайбу и втихаря тычет локтем тебе в ребро. Однако на общем боевом духе зрители могут сказаться. Позавчера на официальном портале правовой информации была опубликована новая версия указа о повышенной готовности. Второй пункт изменений отменяет или переносит спортивные мероприятия. Исключения — только по решению оперштаба. «Салават» на момент написания материала все еще продает билеты на домашнюю серию, которая стартует 26 октября игрой с «Локомотивом», но свернуть реализацию и вернуть деньги можно быстро. Темпы заражаемости коронавирусом и внебольничной пневмонией растут. Лучше переждать без хоккея месяц-другой, чем рисковать. В НХЛ Кубок Стэнли с пустыми трибунами разыграли и ничего. Photo: «Витязь» Несмотря на поражение, игра была более содержательной и яркой, чем в Сочи В КХЛ многие стали чаще, чем в прежние годы, вбрасывать шайбу в зону, а недостаток мастерства компенсируют скоростью и простыми стандартными решениями. Иногда на это практически физически больно смотреть, особенно, если летом вы имеете привычку пересматривать хайлайты «СЮ» 2009-2016. В Подольске — ничего подобного. Откровенный, открытый, живой хоккей с душой нараспашку. Очень давно не было видно столько эффектных обводок, четких диагоналей. Этот вид спорта может быть красив и интересен не только голами и силовым контактом, но и катанием. Будь на трибунах болельщики, можно было бы сказать, «сыграли для зрителей». Даже читать текстовую трансляцию интересно: 0:1, 2:1, 2:3, 4:3. Удивительным образом обе встречи с «Витязем» в этом сезоне стали украшением «регулярки». А игры должны быть интересными, иначе незачем и смотреть. В первые несколько смен «Салават» казался нацеленным на бросок. Гранлунд дважды входил в зону атаки слева, Ларсен смещался в центр и в свободный коридор Маркус делал наброс. Вскоре подобное повторили Кадейкин и Сошников. В створ не попал никто, однако попытки были занимательные. Первый период был очень равным и справедливо, что счет был открыт лишь в большинстве, и то нестандартно: либо Амиров бросал, либо это очень хитрый мощный пас - так или иначе шайба пришла точно в крюк клюшки Кадейкина,

Александр даже мог бросать, но перед Кугрышевым был пустой участок ворот, Ежов читал эпизод только по Кадейкину, пас был логичен,

Дмитрий не попал в ворота, но случился удобный отскок от борта как раз Кадейкину и тот забросил с очень острого угла. Занимательно, что во второй спецбригаде тренерский штаб задействовал двух защитников, а это в современном хоккее практически архаизм — обычно играет только один и расстановка 1-3-1. Алексеев и Мухамадуллин позволили гостям на короткое время перестраиваться в «конверт» 2-1-2. Розыгрыш 5 на 4 в матче в принципе был более быстрым и насыщенным, чем в последних играх. То есть, в команде тоже понимают, что возить шайбу, не направляя ее в сторону ворот — так себе идея и необязательно годами искать момент для броска. «Салават» был недостаточно быстр, легионеры в целом провалили игру Это две ключевые причины результата. Команда хозяев преобразилась после начальных 20 минут. Подопечные Михаила Кравеца ускорились, стали больше выводить партнеров на бросок (казалось, хотят поймать Метсолу на противоходе), более настырно действовали в прессинге. Несколько раз они порядочно зажимали в защите даже тройку Кадейкина — где такое видано? Болельщики хозяев еще долго будут хвалиться форчекингом своих любимцев. Алексеева преследовали, взяли в тиски, ограбили, подобрали шайбу, бросили и добили. Этот гол иллюстрирует движение как причину поражения. Выход хозяев вперед — про ошибку Филипа Ларсена. Датчанину, особенно, в конце смены, не стоило выкатываться так далеко вперед на Ларичева — добивание после его броска не оставило бы Метсолу в одиночестве перед Дергачевым. Помог курьез и нерасторопность голкипера хозяев. Наверное, не так себе представлял первый гол в сезоне Владислав Картаев, хотя гол есть гол и игроку четвертого звена можно быть собой довольным. Легионерская тройка нанесла всего 5 бросков в створ за игру, не играла ведущую скрипку в большинстве и в целом по матчу была малозаметна. Хартикайнен и Маннинен были на площадке при трех шайбах «Витязя», пусть и не были явно виноваты. Гранлунд в очередной раз по-дурацки удалился. За весь сезон у него нет ни одного «фола последней надежды», три раза он нарушал правила в атаке, а в Подольске в безобидной ситуации ударил соперника клюшкой по лицу. Я думаю, скоро Маркусу начнут предъявлять претензии собственные одноклубники, ведь он оставляет их в меньшинстве слишком регулярно и без явных поводов. Несколько скрашивает картину гол Ларсена. Очередной пример того, что на «пятаке» необязательно должны играть центральные. Однако это единственное, чем могут гордиться лидеры команды в подольском матче. «Сегодня был не день первого звена», - говорил главный тренер Томи Ламса после игры. Эта шайба могла стать победной, но вскоре Подольск продемонстрировал, что все же не отпустил нити игры. Гребенщиков отличился уже через 48 секунд после шайбы Ларсена, забросив мгновенно после вбрасывания. Были бы зрители — наверняка бы порадовал их своим фирменным празднованием. Конечно, на фоне гола Гребенщикова общая победа гостей по вбрасываниям не смотрится. Буквально через 45 секунд после «Салават» получил отличный шанс все же склонить чашу весов в свою сторону, но в большинстве был всего один бросок по воротам и хорошо, что не смог использовать свой шанс соперник. Уфимцы вновь направили в створ ворот едва половину от общего числа бросков. Это нездоровая ситуация — атаки получаются неэффективными. Так же отметим пятый худший в сезоне показатель эффективных (с броском, моментом, контролем) смен в атаке 5 на 5. СЮ Витязь Δ Corsi for (CF) 57 51 6 CF, % 52,78% 47,22% 5,56% Голы 5 на 5 2 4 -2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 24 23 1 PDO, % 90,94% 109,06% -18,12% Броски мимо створа 26 22 4 БВ вообще 27 28 -1 Доля БВ в общем числе бросков 50,94% 56,00% -5,06% БВ за минуту в атаке 2,33 3,70 -1,37 Блокшоты за минуту в защите 1,45 1,04 0,42 БВ после ВВбр 5 на 5 4 1 3 БВ со входа в зону 5 на 5 3 1 2 БВ первой тройки 5 5 0 БВ защитников 9 7 2 Пробросы 5 на 5 5 6 -1 ВВбр после пробросов 6 5 1 Вход 5 на 5 16 28 -12 Брак при входе 5 на 5 26 18 8 Эффективные попытки входа, % 38,10% 60,87% -22,77% Вброс 5 на 5 6 1 5 Брак при вбросе 5 на 5 12 15 -3 Эффективные попытки вброса, % 33,33% 6,25% 27,08% Использование входа 5 на 5, % 70,00% 74,19% -4,19% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 33 38 -5 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 90 87 3 Эффективные смены в атаке, % 36,67% 43,68% -7,01% Вход 5 на 5 с БВ 9 12 -3 Вход 5 на 5 с БВ, % 21,43% 26,09% -4,66% Вброс 5 на 5 с БВ 2 1 1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 11,11% 6,25% 4,86% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 17 16 1 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,82% 12,80% 1,02% А дальше — как отрезало. После удаления Головкова «юлаевцы» практически перестали бросать, хозяева были так же энергичны, как в середине встречи. «Бело-зеленые» отставали на шаг-два, усталость от выезда накладывалась на последствия карантина и команда так и не оправилась после встречи с «Авангардом». «Витязь» дожал. После этого «юлаевцы» даже в зону атаки войти не смогли. Несмотря на бесславный финал после обнадеживающего старта, уфимцы выглядели интереснее, чем в Сочи, где два периода не могли доехать до ворот: более активное большинство, более четкий вывод партнера под бросок, отрезками — хорошая скорость. Оптимисты найдут плюсы. Короткой строкой Евгений Бирюков — первый, кто сыграл 800 игр в КХЛ с учетом плей-офф. Защитник уфимского клуба тпереь официально главный ветеран российского чемпионата. После загадочного отсутствия Родион Амиров вернулся в состав и был помещен в четвертое звено. 5 на 5 был заметен мало, в большинстве помог организовать гол Кадейкину. Минутка офф-топа — совсем недалеко от противостояния «юлаевцев» с «витязями» в Москве увиделись Антон Слепышев и Андрей Василевский, ведущие игроки «Салавата» образца сезона 13/14. Следующий матч: 26 октября, 19:00. «Салават Юлаев» — «Локомотив». Прямой эфир КХЛ ТВ HD, БСТ

