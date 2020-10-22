Села батарейка. В матче с «Витязем» «Салавату» не хватило энергии

Гранлунд в очередной раз по-дурацки удалился. За весь сезон у него нет ни одного «фола последней надежды», три раза он нарушал правила в атаке, а в Подольске в безобидной ситуации ударил соперника клюшкой по лицу. Я думаю, скоро Маркусу начнут предъявлять претензии собственные одноклубники, ведь он оставляет их в меньшинстве слишком регулярно и без явных поводов.