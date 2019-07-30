В Уфе в зоопарке новорожденные тигрята показались людям

В Уфе в зоопарке новорожденные тигрята показались людямВидео
Вчера, 09:17Татьяна Майорова
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Их мама четыре года назад родилась в этом же зоопарке.
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Видео: скриншот видео., Вести-Башкортостан
Накануне, 29 июля, позитивную новость преподнес зоопарк, работающий в Уфе. Тигрята, которые появились на свет полмесяца назад, открыли глаза и показались из укрытия, где обитали с мамой после рождения. Видео подготовили «Вести-Башкортостан».
Тигрята только два дня назад открыли глаза. Пока еще у сотрудников зоопарка нет возможности определить пол малышей. Тигрята пока не едят самостоятельно, поэтому максимум времени проводят с мамой.
Как отметили сотрудники зоопарка, тигрица Киара сама тоже родилась в том же зоопарке четыре года назад.
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