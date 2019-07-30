В Уфе в зоопарке новорожденные тигрята показались людям

Накануне, 29 июля, позитивную новость преподнес зоопарк, работающий в Уфе. Тигрята, которые появились на свет полмесяца назад, открыли глаза и показались из укрытия, где обитали с мамой после рождения. Видео подготовили «Вести-Башкортостан».

Тигрята только два дня назад открыли глаза. Пока еще у сотрудников зоопарка нет возможности определить пол малышей. Тигрята пока не едят самостоятельно, поэтому максимум времени проводят с мамой.