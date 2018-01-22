Биткоин и криптовалюты: что это такое, рухнет или нет, и стоит ли покупать

Биткоин и криптовалюты: что это такое, рухнет или нет, и стоит ли покупатьВидео
Сегодня, 10:10Марат Гареев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уфимцы высказались о криптовалюте.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: flickr.com
Сюжеты: Видео
Финансовый эксперт Руслан Валиев, сооснователь обучающей криптовалютной платформы Вадим Валеев, теневой трейдер на условиях анонимности, директор сети магазинов Ильдус Назметдинов, владелец криптовалютного портфеля Роман Василенко, эксперт по криптовалютам и ICO Рустам Вагапов высказали свое мнение о криптовалютах.
Что это такое, стоит ли вкладывать свои деньги и как – смотрите в авторской программе Марата Гареева.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0