Чем может гордиться Башкирия кроме курая, кумыса и меда

Чем может гордиться Башкирия кроме курая, кумыса и медаВидео
Сегодня, 11:59Марат Гареев
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Журналист Марат Гареев провел опрос на эту тему.
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Сюжеты: Видео
Башкирия - край курая, меда, кумыса, казылыка. И нефтянки. Чем еще мы можем гордиться? И что для это надо сделать? Отвечают финансовый эксперт, директор сети магазинов, фотограф и журналист.
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