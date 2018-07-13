«Уфа» - «Мюнхен-1860»: Лучшие моменты контрольного матча

«Уфа» - «Мюнхен-1860»: Лучшие моменты контрольного матчаВидео
Сегодня, 11:13Разиф Абдуллин
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ФК «Уфа» провёл контрольную игру с «Мюнхен-1860».
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Видео: fcufa.pro
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Футбольный клуб «Уфа» сыграл первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в австрийском Майрхофене, соперником команды стал немецкий футбольный клуб из города Мюнхен - «Мюнхен-1860».
«Уфа», при игровом и территориальном преимуществе, не смогла распечатать ворота соперника.
Немцы смогли забить, гол за 10 минут до конца матча забил Алессандро Абрушиа.
Следующий контрольный матч уфимцы проведут сегодня, 13 июля, с чешской командой «Пршибрам».
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