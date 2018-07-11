Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
ФК «Уфа» сыграет со старейшим клубом Италии «Удинезе»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5

ФК «Уфа» сыграет со старейшим клубом Италии «Удинезе»

Вчера, 16:06СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
Читайте
также
В Уфе водители «скорой помощи» заявили о забастовке
Трудное счастье: дочь погибшей в огне журналистки из Уфы вновь обрела семью
Вахтовик из Башкирии не получил зарплату и отправился пешком из Надыма