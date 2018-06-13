В аварии на трассе «Уфа – Оренбург» погибли два человека

На трассе Р-240 «Уфа – Оренбург» вчера вечером столкнулись ГАЗ-3310 «Валдай» и ВАЗ-2108. В аварии погибли два человека, передает телеканал «Россия-Башкортостан».

Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что пассажир и водитель автомобиля погибли на месте. Семейная пара, которая находилась во втором автомобиле, с травмами доставлена в больницу.