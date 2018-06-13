В аварии на трассе «Уфа – Оренбург» погибли два человека

В аварии на трассе «Уфа – Оренбург» погибли два человекаВидео
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Грузовик и легковушка столкнулись вечером 12 июня недалеко от поселка Зирган Мелеузовского района Башкирии.
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На трассе Р-240 «Уфа – Оренбург» вчера вечером столкнулись ГАЗ-3310 «Валдай» и ВАЗ-2108. В аварии погибли два человека, передает телеканал «Россия-Башкортостан».
Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что пассажир и водитель автомобиля погибли на месте. Семейная пара, которая находилась во втором автомобиле, с травмами доставлена в больницу.
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