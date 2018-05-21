В Уфе из-за аварии перестали работать троллейбусы

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На остановке ул. Конституции произошло две ДТП: столкнулись две машины.
В Черниковке из-за аварии перестали работать троллейбусы. В сторону Театра кукол затруднено движение, сообщает «Башинформ». Пробки, согласно сервису «Яндекс.Пробки» составляют 5 баллов.
Затруднение движения наблюдается в районе кругового движения на улице города Галле и на некоторых участках проспекта Октября.
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