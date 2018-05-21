В Уфе из-за аварии перестали работать троллейбусы

В Черниковке из-за аварии перестали работать троллейбусы. В сторону Театра кукол затруднено движение, сообщает «Башинформ». Пробки, согласно сервису «Яндекс.Пробки» составляют 5 баллов.

Затруднение движения наблюдается в районе кругового движения на улице города Галле и на некоторых участках проспекта Октября.