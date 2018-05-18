Такси на тот свет: Подробности крупной аварии на трассе «Уфа – Оренбург»

Вчера, 17 мая, днём на 93-м километре трассы Уфа - Оренбург у села Толбазы Аургазинского района Башкирии водитель «Лады-Ларгуса» с пятью пассажирами въехал в трактор «Джон Дир». Все они в результате погибли. Редакция 56orb.ru сообщила подробности этой аварии.

Причины аварии пока выясняет полиция. Известно, что водитель «Ларгуса» - житель Оренбурга, он давно работал нелегальным таксистом и перевозил пассажиров из Оренбурга в Уфу и обратно.

Последними его пассажирами стали двое мужчин и три женщины. Четверым надо было попасть в Оренбург - они были уроженцами этого города. Одной женщине требовалось доехать только до Кумертау.

Своих клиентов нелегальный таксист находил через группу в соцсети ВКонтакте. Его 12 раз штрафовали за превышение скорости, но он продолжал работать как нелегальный перевозчик.

Он мог уснуть за рулем или ему стало плохо, это пока выясняется. Но почему-то водитель не притормозил и догнал попутно двигавшийся тихоходный трактор. В результате машина превратилась в груду металлома, а все находившиеся в ней погибли.