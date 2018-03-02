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Авария в Башкирии с девятью погибшими могла произойти по вине дорожников
Сюжеты:
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Авария в Башкирии с девятью погибшими могла произойти по вине дорожников

Сегодня, 15:36ПроисшествияРустэм Башкирцев
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