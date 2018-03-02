Авария в Башкирии с девятью погибшими могла произойти по вине дорожников

СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло 27 февраля на трассе М-5 с участием микроавтобуса «Мерседес-Бенц» и грузовика «МАН», где погибли 9 человек. Как следует из сообщения на официальном сайте СК, дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.