Опубликовано видео момента ДТП с двумя автобусами в Уфе

Сообщество БашДТП опубликовало видеоролик запечатлевший момент столкновения автобусов «ПАЗ» и «НефАЗ» на проспекте Октября в Уфе. Как сказано на сайте прокуратуры республики, в ходе проверки планируется дать оценку действиям организаций-перевозчиков на предмет надлежащего оказания услуг населению, соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности. Авария произошла сегодня, 10 октября, примерно в 14.35.

Напомним, авария произошла сегодня, 10 октября, примерно в 14.35. От сильного удара «НефАЗ» снес остановочный павильон. Главным образом во время ДТП пострадали пассажиры 249-й маршрутки. По словам очевидцев, они выбрались из покореженного автобуса и дожидались прибытия медиков на газоне.

Погибших в автоаварии нет. По уточненной информации от МЧС, в городскую клиническую больницу №21 были доставлены на осмотр 15 человек, после оказания первой медицинской помощи все они были отпущены домой.

В Главном управлении МЧС России по РБ работает оперативный штаб .