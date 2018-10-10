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В Уфе «Нефаз» снес остановку: пострадали 12 человек, в том числе ребенок
Сюжеты:
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В Уфе «Нефаз» снес остановку: пострадали 12 человек, в том числе ребенок

Сегодня, 15:05ПроисшествияВиктория КуприяноваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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