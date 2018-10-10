В Уфе «Нефаз» снес остановку: пострадали 12 человек, в том числе ребенок

Сегодня днем, 10 октября, серьезная авария произошла на проспекте Октября в районе ГДК: в результате столкновения с «Паз» «Нефаз» снес остановку. В 14 часов 35 минуты в местное МЧС поступило сообщение об аварии, на место сразу же направили силы Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

- По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе ребенок. Погибших нет. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГКБ №21, - сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В пресс-службе МВД по республике, за медицинской помощью обратились 9 человек. На месте работает оперативно-следственная группа, выясняющая причины и обстоятельства случившегося.

После ЧП образовался сильный затор на дорогах.