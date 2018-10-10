Появилось видео ДТП с двумя автобусами на остановке на проспекте Октября в Уфе

Сегодня, 10 октября, примерно в 14.35 серьезное ДТП случилось на проспекте Октября в районе остановки "Парк Калинина".

Напомним, по данным МЧС, пострадали 12 человек, в том числе ребенок. Погибших нет. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГКБ №21.