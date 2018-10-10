Появилось видео ДТП с двумя автобусами на остановке на проспекте Октября в Уфе

Появилось видео ДТП с двумя автобусами на остановке на проспекте Октября в УфеВидео
Сегодня, 16:05Татьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пострадавшие в аварии люди приходили в себя на газоне рядом с проезжей частью.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Сообщество БашДТП
Сюжеты: Видео
Сегодня, 10 октября, примерно в 14.35 серьезное ДТП случилось на проспекте Октября в районе остановки "Парк Калинина".
Напомним, по данным МЧС, пострадали 12 человек, в том числе ребенок. Погибших нет. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГКБ №21.
Первое видео с места происшествия опубликовано в группе БашДТП.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0