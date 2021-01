Группа «ДДТ» опубликовала видео своей песни, которую не показали по ТВ в Новый год

Песня «Вокзал», не вошла при монтаже в новогодний выпуск программы «Квартирник у Маргулиса».

Video: Youtube.com На днях группа «ДДТ» выложила в интернет видеозапись своего выступления, не показанного по телевидению в новогоднюю ночь в рамках праздничной программы «Квартирник у Маргулиса». В программе прозвучала песня «2020», которая сразу же вышла в лидеры по числе просмотров на Youtube. Вторая исполненная Юрием Шевчкуком песня - «Вокзал», видимо, не уложилась в хронометраж выпуска, организаторы которого отмечали, что в телеверсию вошли не все исполненные артистами номера. Напомним, песня «Вокзал» вошла в 22-й альбом группы «ДДТ» под названием «Галя ходи», который вышел в 2018 году. Про этот альбом ходили слухи, что он может быть последним у «ДДТ», но фанаты группы отказываются в это верить.

