Группа «ДДТ» опубликовала видео своей песни, которую не показали по ТВ в Новый год

Группа «ДДТ» опубликовала видео своей песни, которую не показали по ТВ в Новый год
Видео

Вчера, 13:56
Песня «Вокзал», не вошла при монтаже в новогодний выпуск программы «Квартирник у Маргулиса».
Video:Youtube.com

На днях группа «ДДТ» выложила в интернет видеозапись своего выступления, не показанного по телевидению в новогоднюю ночь в рамках праздничной программы «Квартирник у Маргулиса».

В программе прозвучала песня «2020», которая сразу же вышла в лидеры по числе просмотров на Youtube. Вторая исполненная Юрием Шевчкуком песня - «Вокзал», видимо, не уложилась в хронометраж выпуска, организаторы которого отмечали, что в телеверсию вошли не все исполненные артистами номера.

Напомним, песня «Вокзал» вошла в 22-й альбом группы «ДДТ» под названием «Галя ходи», который вышел в 2018 году. Про этот альбом ходили слухи, что он может быть последним у «ДДТ», но фанаты группы отказываются в это верить.

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