Группа «ДДТ» опубликовала видео своей песни, которую не показали по ТВ в Новый год

Напомним, песня «Вокзал» вошла в 22-й альбом группы «ДДТ» под названием «Галя ходи», который вышел в 2018 году. Про этот альбом ходили слухи, что он может быть последним у «ДДТ», но фанаты группы отказываются в это верить.